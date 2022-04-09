МТК "Север - Юг" может сэкономить транспортные расходы на 30%

Тегеран, 9 апреля, ИРНА – Активизация международного транспортного коридора "Север - Юг" позволит сэкономить расходы на 30% и время в пути до 20 дней. Об этом заявил замминистра и глава Организации по развитию торговли Ирана Алиреза Пейман-Пак.

Он в целях ускорения заключения соглашения о свободной торговле с ЕАЭС встретился с министром по экономике Евразийской экономической комиссии в Москве.

По итогам встречи Пейман-Пак заявил, что вскоре совместные рабочие группы будут созданы, чтобы финализировать соглашение.

Замминистра торговли также отметил, что совместная рабочая группа с участием представителей ЕАЭС и Организации по развитию торговли Ирана будет создана, чтобы обеспечить необходимую инфраструктуру для активизации МТК «Север-Юг».

По его словам, данный коридор может сократить на 30% время и расходов передачи товаров из стран ЕАЭС в Индию и государства Персидского залива.