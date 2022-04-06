Месторождение «Кумтор» полностью и бесповоротно возвращено Кыргызстану

Как сообщает посольство, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 4 апреля, выступил с обращением к народу страны.

При этом он объявил, что месторождение «Кумтор» полностью и бесповоротно возвращено его Родине.

Как сообщил Садыр Жапаров подписано соглашение об урегулировании спора с компанией «Центерра».

«Месторождение Кумтор отныне полностью принадлежит Кыргызстану. 100% акций в компании «Кумтор Голд Компани» принадлежат нашей республике, - сказал он.

Месторождение «Кумтор» сейчас по самым скромным подсчетам оценивается в три миллиарда долларов.

Кумтор — крупнейшее высокогорное золоторудное месторождение Центральной Азии, расположенное в Иссык-Кульской области Киргизии на расстоянии 350 км от Бишкека, на 60 км южнее озера Иссык-Куль, в 60 км от границы с Китаем. Расположенный в горной системе Тянь-Шань, на высоте более 4000 метров над уровнем моря, Кумтор является вторым в мире высокогорным золоторудным предприятием, уступая по высоте расположения лишь золоторудному месторождению Янакоча в Перу.

До подписания нового соглашения Кумтор принадлежил канадской золотодобывающей компании Centerra Gold Inc. Акции «Центерры» обращались на Фондовой бирже Торонто (TSX) под символом CG. Штаб-квартира компании располагается в городе Торонто, провинция Онтарио, Канада.

Киргизия, через ОАО «Кыргызалтын» являлась держателем самого крупного пакета акций «Центерры» — 77 401 766 акций, что составляло более 26 % от общего пакета акций. «Кумтор Голд Компани» является оператором проекта «Кумтор» и несет ответственность за весь производственный цикл как оператор проекта «Кумтор».

Как заявил Президент Киргизии, «по оценке специалистов, в ближайшие 10 лет мы получим 5 миллиардов долларов США прибыли от «Кумтора», добыв 160-200 тонн золота. Это прямая выгода и большая поддержка для бюджета.