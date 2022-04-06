Контракты на сумму $16,5 млрд подписаны за последние 7 месяцев, заявил министр нефти

«Стоимость этих контрактов в несколько раз превышала контракт Ирана с французской компанией Total на разработку 11-й фазы месторождения «Южный Парс», который не увенчался успехом», отметил министр в интервью ИРНА.

Он назвал возобновление газового свопа между Туркменистаном и Азербайджаном одним из важных действий, которое содействовало обеспечению газа на северо-востоке Ирана.

По его словам, объем экспорта газового конденсата увеличился вдвое или втрое на новый срок.

«Производственная мощность нефтехимической продукции Ирана в настоящее время составляет более 90 млн тонн, включая различные продукты», добавил министр.