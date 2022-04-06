Контракты на сумму $16,5 млрд подписаны за последние 7 месяцев, заявил министр нефти

«Стоимость этих контрактов в несколько раз превышала контракт Ирана с французской компанией Total на разработку 11-й фазы месторождения «Южный Парс», который не увенчался успехом», отметил министр в интервью ИРНА.
Он назвал возобновление газового свопа между Туркменистаном и Азербайджаном одним из важных действий, которое содействовало обеспечению газа на северо-востоке Ирана.
По его словам, объем экспорта газового конденсата увеличился вдвое или втрое на новый срок.
«Производственная мощность нефтехимической продукции Ирана в настоящее время составляет более 90 млн тонн, включая различные продукты», добавил министр.
Тегеран, 6 апреля, ИРНА – При администрации Эбрахима Раиси за последние 7 месяцев подписаны 55 новых контрактов на сумму 16,5 млрд долларов. Об этом заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи.
«Стоимость этих контрактов в несколько раз превышала контракт Ирана с французской компанией Total на разработку 11-й фазы месторождения «Южный Парс», который не увенчался успехом», отметил министр в интервью ИРНА.
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