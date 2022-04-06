6 апр. 2022 г., 08:21
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Министры иностранных дел Ирана и Туркменистана провели телефонный разговор

Министры иностранных дел Ирана и Туркменистана провели телефонный разговор

Тегеран, 6 апреля, ИРНА – Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и его туркменский коллега Рашид Мередов обсудили двусторонние отношения.

Вчера в телефонном разговоре Амир Абдоллахиян поздравил туркменского коллегу с наступлением Рамадана и обменялся с ним мнениями о двусторонних и международных вопросах, особенно повышении сотрудничества прикаспийских стран.

При этом МИД Ирана указал на достигнутые прогрессы на уровне экспертов по подготовке проектов соглашений о сотрудничеств в сферах каспийского моря, научных взаимодействий, поисково-спасательные операции, сотрудничества в рамках борьбы с наркоэкспансией в Каспийском море, а также углубление сотрудничества между странами в области этого моря. Так, он предложил совещание министров иностранных дел прикаспийских стран для развития многостороннего сотрудничества.

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