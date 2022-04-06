Министры иностранных дел Ирана и Туркменистана провели телефонный разговор

Вчера в телефонном разговоре Амир Абдоллахиян поздравил туркменского коллегу с наступлением Рамадана и обменялся с ним мнениями о двусторонних и международных вопросах, особенно повышении сотрудничества прикаспийских стран.

При этом МИД Ирана указал на достигнутые прогрессы на уровне экспертов по подготовке проектов соглашений о сотрудничеств в сферах каспийского моря, научных взаимодействий, поисково-спасательные операции, сотрудничества в рамках борьбы с наркоэкспансией в Каспийском море, а также углубление сотрудничества между странами в области этого моря. Так, он предложил совещание министров иностранных дел прикаспийских стран для развития многостороннего сотрудничества.