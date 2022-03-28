Министр нефти Ирана заявил о важности следующей встречи ОПЕК+

Он отметил, что 27-я встреча ОПЕК+, безусловно, влияет на цену нефти на следующие недели и месяцы.

По его словам, консультации со странами-членами ОПЕК+ на этой встрече продолжаются. Он выразил надежду, что хорошие решения, которые будут приняты членами на этой встрече, принесут хорошие результаты.

Цена не нефть из-за политических конфликтов превысила $120 за баррель.

Месяц после начала вторжения России на Украину, атаки йеменских сил на нефтяные объекты Саудовской Аравии на прошлой неделе привели к повышению цен на нефть.

Участники соглашения ОПЕК+ в феврале сохранили договоренности об увеличении добычи нефти в марте на 400 тыс. баррелей в сутки. ОПЕК+ рекомендовала странам, которые не укладываются в график роста производства, устранить недостачу летом.