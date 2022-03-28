28 мар. 2022 г., 11:54
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Министр нефти Ирана заявил о важности следующей встречи ОПЕК+

Министр нефти Ирана заявил о важности следующей встречи ОПЕК+

Тегеран, 28 марта, ИРНА – Министр нефти Ирана Джавад Оуджи в понедельник назвал следующая министерская встреча ОПЕК+, которая пройдет 31 марта, важной в нынешней ситуации мира.

Он отметил, что 27-я встреча ОПЕК+, безусловно, влияет на цену нефти на следующие недели и месяцы.
По его словам, консультации со странами-членами ОПЕК+ на этой встрече продолжаются. Он выразил надежду, что хорошие решения, которые будут приняты членами на этой встрече, принесут хорошие результаты.
Цена не нефть из-за политических конфликтов превысила $120 за баррель.
Месяц после начала вторжения России на Украину, атаки йеменских сил на нефтяные объекты Саудовской Аравии на прошлой неделе привели к повышению цен на нефть.
Участники соглашения ОПЕК+ в феврале сохранили договоренности об увеличении добычи нефти в марте на 400 тыс. баррелей в сутки. ОПЕК+ рекомендовала странам, которые не укладываются в график роста производства, устранить недостачу летом.

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