Жители Йемена отметили "Национальный день стабильности"

В субботу, 26 марта, по городам Йемена прошел массовый марш, посвященный Национальному дню сопротивления и стабильности.

По данным «Al-Masirah», демонстранты в городе Саада осудили зверства поддерживаемого США саудовского режима и его союзников и заявили, что будут продолжать сопротивляться агрессии, как в последние семь лет.

Демонстранты также скандировали лозунги в поддержку йеменской армии и народных комитетов, подчеркнув необходимость полного изгнания поддерживаемых США агрессеров из их страны.

26 марта в Йемене отметил седьмую годовщину начала вторжения в Йемен аравийской коалиции под предводительством Эр-Рияда.

Йеменский центр по защите прав человека «Айн-аль-Инсания» в новом докладе о гуманитарной ситуации в стране сообщил, что 7 лет агрессии саудовско-американской «коалиции» против Йемена унесло жизни 6450 женщин и детей.

По данным центра, общее число жертв агрессии оценивается в 46 262 человек, в том числе 17 734 погибших и 28 528 раненых.

Согласно докладу йеменского центра, за семь лет удары были нанесены по 590 069 домам, 1 612 мечетям, 410 больницам и медицинским учреждениям, 1 214 школам и учебным заведениям.