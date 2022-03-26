Полиция Денвера по решению суда выплатит $14 млн протестующим за убийство Джорджа Флойда

Группа протестующих, раненых полицией во время демонстраций против убийства Джорджа Флойда в 2020 году, получит компенсацию в размере 14 миллионов долларов в рамках урегулирования споров о гражданских правах в Денвере.

После трехнедельного судебного разбирательства федеральный суд в пятницу установил, что город и округ Денвер нарушили права 12 протестующих, закрепленные в Первой и Четвертой поправках. Присяжные установили, что Денвер не смог должным образом обучить офицеров, в результате чего полиция нарушила конституционные права истцов.

Адвокаты протестующих утверждали, что права были нарушены полицией, стрелявшей в них, когда они мирно протестовали. Среди предметов, выпущенных в сторону толпы, были слезоточивый газ, светошумовые гранаты, перцовые шарики, резиновые пули и другие снаряды.