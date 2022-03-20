Ливанская Хезболла заявила, что США не могут достичь своих целей в Леване

Шейх Кассем отметил, что «ливанцы должны быть хозяевами на своей земле, и освободить то, что осталось, сохранить эту землю и защитить ее», - сказал он. «Мы призываем соблюдать Конституцию и закон в Ливане в качестве ссылки на права и обязанности граждан и завершить реализацию Таифского соглашения», - пояснил он.

Что касается проекта США и их союзников в Ливане, шейх Кассем сказал: «Вы видите, как Америка использует различные инструменты для своего проекта, который отвечает интересам Израиля», - отметил он, - «Америка хочет лишить идентичности сильного и суверенного Ливана, но с присутствием линии сопротивления не сможет достичь своих целей», - заключил он.

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