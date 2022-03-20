20 мар. 2022 г., 10:51
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Мохбер призвал инвестировать доходы от продажи иранской нефти в страну

Мохбер призвал инвестировать доходы от продажи иранской нефти в страну

Тегеран, 20 марта, ИРНА – Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер сделал акцент на реформе структуры бюджета и сокращении зависимости от доходов от нефти.

Мохбер об этом сказал на заседании а министерстве финансов. «Благодаря поддержки Лидера и Президента над удалось увеличить продажу нефти на более чем 1 млрд долларов в течение трех месяцев и, освобождая часть замороженных активов в других странах, увеличили стратегические запасы основных товаров в стране», - пояснил он.

По его словам, «доходы от продажи иранской нефти должны инвестироваться в страну и мы должны попытаться предотвратить продажу сырой нефти. Так, мы должны обрабатывать сырую нефть, что достичь большей добавленной стоимости».

Он также отметил, что Иран стал одной из лучших стран в борьбе с коронавирусом.

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