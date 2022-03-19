19 мар. 2022 г., 21:49
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Главы МИД Ирана и Омана провели телефонные переговоры

Главы МИД Ирана и Омана провели телефонные переговоры

Тегеран, 19 марта. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и Омана Хосейн Амир Абдоллахиян и Бадр Аль-Бусаиди обсудили по телефону двусторонние отношения Тегерана и Маската, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

В ходе телефонного разговора, Амир Абдоллахиян указав на очень тесные контакты с Оманом, выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Глава иранской дипломатии также выразил признательность оманской стороне за содействие в решении некоторых вопросов, в том числе дела о заключенных по соображениям безопасности.

Министр иностранных дел Омана, в свою очередь, подчеркнул важность поддержания тесных контактов между двумя сторонами и выразил надежду, что как можно скорее заключительные шаги на венских переговорах будут предприняты.

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