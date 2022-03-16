Министр науки Ирана выразил готовность к научному и инновационному сотрудничеству с Узбекистаном

Он на встрече с министром инновационного развития Узбекистана Ибрагимом Абдурахмановым заявил о давних отношениях между Ираном и Узбекистаном, отметив, что такие программы, как проведение совместных научно-исследовательских проектов и передача новых технологий были предложены узбекской стороне.

Министр инновационного развития Узбекистана также на этой встрече заявил, что Ташкент заинтересован к сотрудничеству в таких областях, как биотехнология, искусственный интеллект, чистая энергетика, почвоведение, развитие медной промышленности, лечение рака и телемедицина.

Он заявил о возможности проведения совместного научно-исследовательского форума Ирана и Узбекистана в кулуарах инновационного фестиваля Узбекистана, который пройдет в ноябре текущего года.

Абдурахманов также выразил интерес к сотрудничеству с более 10 тыс. инновационных предприятий в Иране.