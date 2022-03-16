Министр науки Ирана выразил готовность к научному и инновационному сотрудничеству с Узбекистаном

Он на встрече с министром инновационного развития Узбекистана Ибрагимом Абдурахмановым заявил о давних отношениях между Ираном и Узбекистаном, отметив, что такие программы, как проведение совместных научно-исследовательских проектов и передача новых технологий были предложены узбекской стороне.
Министр инновационного развития Узбекистана также на этой встрече заявил, что Ташкент заинтересован к сотрудничеству в таких областях, как биотехнология, искусственный интеллект, чистая энергетика, почвоведение, развитие медной промышленности, лечение рака и телемедицина.
Он заявил о возможности проведения совместного научно-исследовательского форума Ирана и Узбекистана в кулуарах инновационного фестиваля Узбекистана, который пройдет в ноябре текущего года.
Абдурахманов также выразил интерес к сотрудничеству с более 10 тыс. инновационных предприятий в Иране.
Тегеран, 16 марта, ИРНА – Министр науки Ирана Мохаммадали Зольфи-Гол выразил готовность к развитию сотрудничества в областях научной дипломатии и технологии.
Он на встрече с министром инновационного развития Узбекистана Ибрагимом Абдурахмановым заявил о давних отношениях между Ираном и Узбекистаном, отметив, что такие программы, как проведение совместных научно-исследовательских проектов и передача новых технологий были предложены узбекской стороне.
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