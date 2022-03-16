16 мар. 2022 г., 15:32
Journalist ID: 2390
News Code: 84687786
0 Persons
T T

Tags

Министр науки Ирана выразил готовность к научному и инновационному сотрудничеству с Узбекистаном

Министр науки Ирана выразил готовность к научному и инновационному сотрудничеству с Узбекистаном

Тегеран, 16 марта, ИРНА – Министр науки Ирана Мохаммадали Зольфи-Гол выразил готовность к развитию сотрудничества в областях научной дипломатии и технологии.

Он на встрече с министром инновационного развития Узбекистана Ибрагимом Абдурахмановым заявил о давних отношениях между Ираном и Узбекистаном, отметив, что такие программы, как проведение совместных научно-исследовательских проектов и передача новых технологий были предложены узбекской стороне.
Министр инновационного развития Узбекистана также на этой встрече заявил, что Ташкент заинтересован к сотрудничеству в таких областях, как биотехнология, искусственный интеллект, чистая энергетика, почвоведение, развитие медной промышленности, лечение рака и телемедицина.
Он заявил о возможности проведения совместного научно-исследовательского форума Ирана и Узбекистана в кулуарах инновационного фестиваля Узбекистана, который пройдет в ноябре текущего года.
Абдурахманов также выразил интерес к сотрудничеству с более 10 тыс. инновационных предприятий в Иране.

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha