Раиси подчеркнул необходимость активизации МТК "Север-Юг"

"Искренне поздравляю Ваше Превосходительство и уважаемый народ вашей страны с избранием на пост Президента Туркменистана", заявил президент Ирана в своем послании, также поздравив его с Новрузом.

Он в ответ на телефонный разговор бывшего и нового президентов Туркменистана отметил: "Надеюсь, что в новом году отношения между Исламской Республикой Иран и Туркменистаном будут иметь благоприятную тенденцию к росту в двустороннем, региональном и международном измерениях".

Раиси также подчеркнул необходимость к развитию отношений со странами Центральной Азии, в том числе Туркменистан.

"Приоритетом Исламской Республики Иран является развитие связей с соседними странами, при этом Туркменистан занимает особое место в этом отношении", — заключил иранский президент.

Указав на значимость Международного транспортного коридора "Север-Юг", Раиси также выразил надежду к активизации экономических возможностей двух стран больще, чем раньше.

Новый президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов также поблагодарил иранского президента за поздравительное послание, выразив готовность к развитию всеобщих отношений между Тегераном и Ашхабадом.