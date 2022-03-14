14 мар. 2022 г., 13:17
Journalist ID: 2177
News Code: 84683603
0 Persons
T T

Tags

МИД РФ: переговоры по восстановлению СВПД идут в обычном режиме

МИД РФ: переговоры по восстановлению СВПД идут в обычном режиме

Тегеран, 14 марта. ИРНА — Переговоры по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе продвигаются в обычном режиме, об искусственной задержке переговорного процесса речи не идет. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"11 марта на венских переговорах по восстановлению СВПД объявлена пауза. Делегации вернулись в столицы для консультаций. Работа по некоторым аспектам будущей договоренности по восстановлению ядерной сделки продолжается. В текст еще вносятся корректировки по остающимся между США и Ираном вопросам. Ряду участников переговоров также предстоит принять политические решения относительно одобрения итогового текста договоренности. Переговоры продвигаются в обычном режиме, и ни о какой искусственной задержке процесса речи не идет", - указали в министерстве.

Как отметили в дипведомстве, Россия исходит из того, что путь к эффективному возобновлению полноценной реализации СВПД лежит через "восстановление баланса между ядерной и экономической составляющими сделки, в равной степени соответствующими интересам всех ее сторон".

Twitter: @irnarussian
Telegram: IRNA на русском

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha