Федерация спортивной борьбы Ирана пригласила США принять участие в Кубке «Тахти» в Мазандарне

Об этом объявил руководитель Федерации спортивной борьбы Ирана Алиреза Дабир.

Международные соревнования Кубка «Тахти» является одним из основных этапов отбора спортсменов сборной Ирана по вольной борьбе и пройдут в мае 2022 года в провинции Мазандаран, Иран.

Ранее сборная Ирана по вольной борьбе отменила визит в США из-за отказа в визе. Дабир объявил, что США отказали в визах двум борцам, тренеру, главе команды, олимпийскому судье Федерации борьбы Ирана и ему самому, поэтому у Федерации борьбы Ирана не было другого выбора, кроме как отменить поездку.

Далее он сказал, что убежден, что Баумгартнер и американские борцы не сыграли роли в неспортивных политических движениях.

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