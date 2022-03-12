В 2018 году США вышли из многостороннего соглашения с Ираном по иранской ядерной программе. Длительные переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе подошли к завершающей стадии. Шансы на то, что соглашение вернет иранскую нефть на мировой рынок, увеличиваются.

Опыт Ирана поучителен. В последнее десятилетие Иран пережил рецессии, девальвации и хроническую инфляцию под давлением международных санкций. Экономика страны была подорвана, но не рухнула. Во многом это связано с тем, что иранские производители оказались устойчивыми. Процветающий фондовый рынок Тегерана свидетельствует о стойкости экономики. Там перечислены многие фирмы, которые выжили и процветали.

В последние десятилетия санкции США были нормальным явлением в Иране. Санкции начались в 1979 году, когда тогдашний президент США Джимми Картер запретил импорт нефти из Ирана и заморозил активы страны в США после захвата американского посольства в Тегеране.

«Экономист» отмечает, что экономика Ирана через четыре десятилетия привыкла к санкциям и ограничительным мерам, и стране уже удается восстанавливать свою экономику.

Иранский фондовый рынок также отражает ту же тенденцию восстановления экономики. Некоторые крупные компании находятся под санкциями, но сотни более мелких компаний — нет. Акции продемонстрировали хорошую защиту от денежной девальвации и инфляции в Иране.

Иранские власти гордятся движением страны к «экономике сопротивления». Следует отметить, что экономики состоят из простых людей. Они приспосабливаются, как могут, к изменившимся обстоятельствам. Для иранцев сейчас реальная перспектива лучших дней впереди, а для россиян, напротив, процесс «болезненной адаптации» к новым условиям только начался.

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