Дипломатическая работа служит развитию экономики

"Правительству следует предпринимать многие шаги для оказания помощи молодежи, чтобы рубежи познания продвинулись вперед на втором этапе революции", сказал Хатибзаде во время посещения Мешхедской инновационной фабрики.

По его словам, знание является показателем авторитета, силы и активности Ирана.

Он добавил, что внешнеполитическое ведомство Ирана будет прилагать все необходимые усилия для того, чтобы молодежь, элиты и инновационные центры вышли на арену глобальной конкуренции.

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