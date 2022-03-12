12 мар. 2022 г., 19:53
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Дипломатическая работа служит развитию экономики

Дипломатическая работа служит развитию экономики

Тегеран, 12 марта. ИРНА — Официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде заявил, что дипломатия всегда служит экономике страны, отметив, что молодежь может определять новые рубежи и горизонты в экономической сфере.

"Правительству следует предпринимать многие шаги для оказания помощи молодежи, чтобы рубежи познания продвинулись вперед на втором этапе революции", сказал Хатибзаде во время посещения Мешхедской инновационной фабрики.
По его словам, знание является показателем авторитета, силы и активности Ирана.
Он добавил, что внешнеполитическое ведомство Ирана будет прилагать все необходимые усилия для того, чтобы молодежь, элиты и инновационные центры вышли на арену глобальной конкуренции.

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