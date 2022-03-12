2 иранца получили путевку на чемпионат мира по скалолазанию

Иранским спортсменам Радину Форугияну и Резе Каласангияну удалось получить путевку на чемпионат мира по скалолазанию 2022 года. Форугиян будет выступать в категории Bouldering, а Каласангиян – в Lead.
Ранее, иранка Эльназ Рекаби также получила путевку на турнир. Чемпионат мира по скалолазанию 14-16 июля пройдет в США.
Тегеран, 12 марта, ИРНА – Еще 2 иранских спортсмена получили путевку на чемпионат мира по скалолазанию. Таким образом, 3 спортсмена из Ирана примут участие в турнире.
Иранским спортсменам Радину Форугияну и Резе Каласангияну удалось получить путевку на чемпионат мира по скалолазанию 2022 года. Форугиян будет выступать в категории Bouldering, а Каласангиян – в Lead.
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