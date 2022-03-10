Чемпионат Западной Азии по регби пройдет в Иране

Президент Азиатской Конфедерации регби Кайс Абдулла Аль Дхалаи сказал, что в ходе вчерашних встреч с руководителями Национального олимпийского комитета, Федерации спортивных ассоциаций и Ассоциации регби он внимательно изучил условия Ирана для проведения чемпионата Западной Азии по регби.

Он также отметил, что накануне провел встречу в формате видеоконференции с членами Азиатской конфедерации регби, по итогам которой они согласились о проведении в Иране чемпионата Западной Азии по регби.