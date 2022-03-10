Чемпионат Западной Азии по регби пройдет в Иране

Президент Азиатской Конфедерации регби Кайс Абдулла Аль Дхалаи сказал, что в ходе вчерашних встреч с руководителями Национального олимпийского комитета, Федерации спортивных ассоциаций и Ассоциации регби он внимательно изучил условия Ирана для проведения чемпионата Западной Азии по регби.
Он также отметил, что накануне провел встречу в формате видеоконференции с членами Азиатской конфедерации регби, по итогам которой они согласились о проведении в Иране чемпионата Западной Азии по регби.
Тегеран, 10 марта. ИРНА — Президент азиатской Конфедерации регби сообщил, что Иран примет турнир Западной Азии по регби.
Президент Азиатской Конфедерации регби Кайс Абдулла Аль Дхалаи сказал, что в ходе вчерашних встреч с руководителями Национального олимпийского комитета, Федерации спортивных ассоциаций и Ассоциации регби он внимательно изучил условия Ирана для проведения чемпионата Западной Азии по регби.
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