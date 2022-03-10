10 мар. 2022 г., 13:30
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В Иране заявили о повышении точности съемки спутника "Нур-2"

В Иране заявили о повышении точности съемки спутника "Нур-2"

Тегеран, 10 марта, ИРНА – Спутник "Нур-2" ("Свет") был выведен на 500-километровую орбиту здоровым образом. Об этом заявил командующий космическим департаментом Аэрокосмических войск Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Али Джафарабади.

Он отметил, что повысилась точность съемки спутника "Нур-2" по сравнению с "Нур-1".
Напомним, 9 марта спутник, получивший название "Нур-2" ("Свет"), был выведен на 500-километровую орбиту при помощи трёхступенчатой ракеты-носителя ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "Касед".
"Нур-2" — Разведывательный спутник, который был запущен со скоростью 6,7 км/с и через 480 секунд после запуска был доставлен на 500-километровую орбиту.
Свой первый военный спутник Иран успешно вывел на орбиту 22 апреля 2020 года. Спутник под названием "Нур-1" был выведен на 425-километровую орбиту при помощи трехступенчатой ракеты-носителя "Касед".

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