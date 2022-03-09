9 мар. 2022 г., 22:40
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Доклад Гендиректора МАГАТЭ отражает прогресс в решении вопросов гарантий: Иран

Доклад Гендиректора МАГАТЭ отражает прогресс в решении вопросов гарантий: Иран

Тегеран, 9 марта, ИРНА - Постоянный представитель Ирана при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене Мохаммад-Реза Гаэби заявил, что доклад Генерального директора отражает прогресс, достигнутый в решении вопросов гарантий.

Подчеркнув, что Иран, как ответственный член ДНЯО, привержен и будет продолжать выполнять свои обязательства по Соглашению о ядерном распространении, Гаэби заявил: «Доклад Генерального директора отражает прогресс, достигнутый в обеспечении гарантий, о котором сообщалось Совету управляющих в прошлом, и этот прогресс является результатом конструктивного взаимного сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ».

«Мы рады, что этот подход, а также деятельность по проверке, проведенная в втором объекте, позволили МАГАТЭ оценить, что это больше не вопрос гарантий», - добавил он.

По его словам, «совместное заявление Ирана и МАГАТЭ от 5 марта 2022 года демонстрирует уважение Ираном процедур, устава и профессиональной деятельности МАГАТЭ, а также решимость Ирана сотрудничать с МАГАТЭ».

Глава постоянного представительства Ирана при международных организациях в Вене подчеркнул: «Мы рассчитываем, что после доклада генерального директора члены Совета управляющих примут соответствующие меры, чтобы поддержать прекращение этих вопросов в повестке дня Совета управляющих».

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