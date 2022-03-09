32-е Международное соревнование по тхэквондо «Кубок Фаджр» завершился

32-й Международный чемпионат по тхэквондо «Кубок Фаджр» среди, который состоялся вчера, 8 марта, с участием 189 тхэквондоистов из Афганистана, Узбекистана, Индии, Ирака, Ирана, Иордании, Казахстана, Омана, Пакистана, Таджикистана, ОАЭ и сборной беженцев, завершился сегодня вечером победой сборной Ирана.

Сборная Ирана получил первый титул, завоевав семь золотых, одну серебряную медаль и 935 очков. Узбекистан занял второе место с одним золотом, серебром и 192 очками, а Азербайджан занял третье место с двумя серебряными медалями и 124 очками. Индия также заняла четвертое место с одной бронзой и 37 очками.