Финляндия поможет Ирану в управлении водными ресурсами и сточными водами

«Поездка в Кум — это особая привилегия для каждого дипломата, и мы сообщаем об этой поездке официальным лицам, а также официальным лицам финской шиитской общины для расширения взаимодействия и сотрудничества», — сказал Кари Кахилото во время визита в Кум в среду и встречи с губернатором провинции.

Говоря о некоторых важных возможностях сотрудничества между Ираном и Финляндией, он сказал: «Финляндия может иметь выгодное сотрудничество с Ираном в создании инфраструктуры и продвижении использования новых технологий».

Он сказал, что Финляндия является успешной страной в мире с точки зрения академического образования, а управление отходами и транспортировка являются одним из важных преимуществ этой страны, добавив, что управление отходами и их преобразование в энергию является одним из наиболее важных экспортных и экономических возможностей Финляндии.