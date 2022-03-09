9 мар. 2022 г., 16:28
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Финляндия поможет Ирану в управлении водными ресурсами и сточными водами

Финляндия поможет Ирану в управлении водными ресурсами и сточными водами

Тегеран, 9 марта, ИРНА - Посол Финляндии в Иране Кари Кахилото сказал, что Финляндия имеет большой опыт и технологии в области водоснабжения, сточных вод, управления отходами, и эти технологии могут помочь провинции Кум оптимально управлять водой и сточными водами.

«Поездка в Кум — это особая привилегия для каждого дипломата, и мы сообщаем об этой поездке официальным лицам, а также официальным лицам финской шиитской общины для расширения взаимодействия и сотрудничества», — сказал Кари Кахилото во время визита в Кум в среду и встречи с губернатором провинции.

Говоря о некоторых важных возможностях сотрудничества между Ираном и Финляндией, он сказал: «Финляндия может иметь выгодное сотрудничество с Ираном в создании инфраструктуры и продвижении использования новых технологий».

Он сказал, что Финляндия является успешной страной в мире с точки зрения академического образования, а управление отходами и транспортировка являются одним из важных преимуществ этой страны, добавив, что управление отходами и их преобразование в энергию является одним из наиболее важных экспортных и экономических возможностей Финляндии.

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