В международной федерации тхэквондо высоко оценили выступление Ирана

Австрийский наблюдатель федерации, который находится в Тегеране с визитом, во вторник заявил о надлежащей позиции тхэквондо в Иране.
«Благодаря хорошей позиции тхэквондо в Иране, в этом году многие спортсмены приветствовали международные соревнования в стране», отметил он, высоко оценив выступление судей в турнире.
Указав на проблемы в проведении турниров из-за пандемии за последние два года, Магаблех заявил, что кубок Фаджр и President Cup подготовили почву для тхэквондистов мира.
Он выразил надежду на присутствие больше женских команд в турнире в следующие года.
Тегеран, 8 марта, ИРНА – Иран всегда хорошо принимает международные соревнования по тхэквондо, заявил наблюдатель международной федерации тхэквондо Махер Магаблех.
Австрийский наблюдатель федерации, который находится в Тегеране с визитом, во вторник заявил о надлежащей позиции тхэквондо в Иране.
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