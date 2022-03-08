В международной федерации тхэквондо высоко оценили выступление Ирана

Австрийский наблюдатель федерации, который находится в Тегеране с визитом, во вторник заявил о надлежащей позиции тхэквондо в Иране.

«Благодаря хорошей позиции тхэквондо в Иране, в этом году многие спортсмены приветствовали международные соревнования в стране», отметил он, высоко оценив выступление судей в турнире.

Указав на проблемы в проведении турниров из-за пандемии за последние два года, Магаблех заявил, что кубок Фаджр и President Cup подготовили почву для тхэквондистов мира.

Он выразил надежду на присутствие больше женских команд в турнире в следующие года.