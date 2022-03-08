8 мар. 2022 г., 15:07
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В международной федерации тхэквондо высоко оценили выступление Ирана

В международной федерации тхэквондо высоко оценили выступление Ирана

Тегеран, 8 марта, ИРНА – Иран всегда хорошо принимает международные соревнования по тхэквондо, заявил наблюдатель международной федерации тхэквондо Махер Магаблех.

Австрийский наблюдатель федерации, который находится в Тегеране с визитом, во вторник заявил о надлежащей позиции тхэквондо в Иране.
«Благодаря хорошей позиции тхэквондо в Иране, в этом году многие спортсмены приветствовали международные соревнования в стране», отметил он, высоко оценив выступление судей в турнире.
Указав на проблемы в проведении турниров из-за пандемии за последние два года, Магаблех заявил, что кубок Фаджр и President Cup подготовили почву для тхэквондистов мира.
Он выразил надежду на присутствие больше женских команд в турнире в следующие года.

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