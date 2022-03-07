7 мар. 2022 г., 17:54
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Даварзани: женская сборная Ирана по волейболу примет участие в Азиатских играх спустя 48 лет

Даварзани: женская сборная Ирана по волейболу примет участие в Азиатских играх спустя 48 лет

Тегеран, 7 марта, ИРНА - Президент Федерации волейбола Мохаммадреза Даварзани заявил, что женская сборная Ирана по волейболу снова будет отправлена на Азиатские игры спустя 48 лет.

«Последний раз иранские женщины участвовали в Азиатских играх в Тегеране в 1974 году. После того, в течение 38 лет женщины не посещали ни одного крупного мероприятия. Когда я стал главой федерации, мы следили за тем, чтобы утвердить женскую одежду. Затем мы убедили Всемирную федерацию разрешить женщинам-мусульманкам участвовать в соревнованиях в хиджабе», - заявил он.

«После принятия мер министром спорта Хамидом Саджади была оказана хорошая помощь, и мы начали переговоры. Мы попросили разрешения отправить женщин на Азиатские игры спустя 48 лет», - добавил он.

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