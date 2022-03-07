7 мар. 2022 г., 09:05
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News Code: 84673956
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Провинция Йезд заняла 1-е место в донорстве органов в Иране

Провинция Йезд заняла 1-е место в донорстве органов в Иране

Тегеран, 7 марта, ИРНА – Директор отдела по связям с общественностью Университета медицинских наук Шахида Садуги Йездского университета медицинских наук Аятолла Гахрамани сказал, что провинция по численности населения заняла первое место в стране в донорстве органов в этом году.

Как сказал он, в этом году в этой провинции было сделано 50 донорских органов.

«За последние три года провинция Йезд вошла в тройку лидеров в области донорства органов в стране», - отметил он.

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