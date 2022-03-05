Иран обыграл Сингапур на чемпионате мира по хоккею с шайбой в Киргизии

Одолев Сингапур, Иран впервые одержал победу на чемпионате мира по хоккею с шайбой.

Напомним, команда нашей страны в четверг уступил Киргизии со счетом 1:13.

Иранская сборная по хоккею в воскресенье должна сыграть с Кувейтом.

На городском катке Бишкека 3 марта начался чемпионат мира по хоккею с шайбой в IV дивизионе.