5 мар. 2022 г., 09:36
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Иран обыграл Сингапур на чемпионате мира по хоккею с шайбой в Киргизии

Иран обыграл Сингапур на чемпионате мира по хоккею с шайбой в Киргизии

Тегеран, 5 марта, ИРНА – Сборная Ирана по хоккею во втором матче обыграла Сингапур со счетом 5:2 на чемпионате мира по хоккею с шайбой в Киргизии.

Одолев Сингапур, Иран впервые одержал победу на чемпионате мира по хоккею с шайбой.
Напомним, команда нашей страны в четверг уступил Киргизии со счетом 1:13.
Иранская сборная по хоккею в воскресенье должна сыграть с Кувейтом.
На городском катке Бишкека 3 марта начался чемпионат мира по хоккею с шайбой в IV дивизионе.

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