МИД Ирана призвал своих граждан как можно скорее покинуть Украину

"В МИД Ирана в связи с военными событиями в Украине всех находящихся в этой стране сограждан и студентов попросили покинуть Украину, однако небольшое количество иранцев все еще остаются на Украине", говорится в заявлении иранского МИД.
"В этой связи МИД вновь призывает граждан Ирана, проживающих на Украине, как можно скорее покинуть страну через границы Румынии, Молдавии, Венгрии, Словакии и Польши", отмечается в нем.
Ранее посол Ирана в Киеве Манучехр Моради заявил, что граждане Ирана не числятся среди пострадавших в ходе происходящих в Украине событий.
Иранский посол в своем видеообращении также отметил, что посольство Исламской Республики продолжает работать до полной эвакуации граждан Ирана.
Мордади сказал, что посольство прилагает все усилия для защиты и эвакуации иранских граждан и следит за ситуацией в стране, чтобы представить отчеты в Тегеран.
Тегеран, 2 марта. Министерство иностранных дел Ирана обратилось в среду к находящимся на Украине гражданам страны с призывом как можно скорее покинуть страну на фоне на фоне эскалации ситуации вокруг Украины.
"В МИД Ирана в связи с военными событиями в Украине всех находящихся в этой стране сограждан и студентов попросили покинуть Украину, однако небольшое количество иранцев все еще остаются на Украине", говорится в заявлении иранского МИД.
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