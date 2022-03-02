2 мар. 2022 г., 10:59
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США и еврпейские участники СВПД провели переговоры в Вене

США и еврпейские участники СВПД провели переговоры в Вене

Тегеран, 2 марта. ИРНА — Представители США и европейских участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.

Глава британской делегации на переговорах Стефани Аль-Как написала в Твиттере, что представители Великобритании, Франции и Германии провели переговоры с американскими дипломатами в Вене.

Ранее также представители евротройки провели отдельную встречу с иранской делегации на переговорах по отмене санкций в отношении Ирана и восстановления СВПД.

Ранее глава иранской делегации Али Багери Кани заявил, что для достижения договоренности, нужны конкретные решения, которые должна принять западная сторона.  "Как бы мы ни были близки к финишной прямой, это никак не означает гарантий того, что она будет преодолена", написал дипломат в своем Twitter, отметив, что для того, чтобы сделать последний шаг, требуются бдительность, более уверенный шаг, большее креативности и сбалансированный подход.

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