США и еврпейские участники СВПД провели переговоры в Вене

Глава британской делегации на переговорах Стефани Аль-Как написала в Твиттере, что представители Великобритании, Франции и Германии провели переговоры с американскими дипломатами в Вене.

Ранее также представители евротройки провели отдельную встречу с иранской делегации на переговорах по отмене санкций в отношении Ирана и восстановления СВПД.

Ранее глава иранской делегации Али Багери Кани заявил, что для достижения договоренности, нужны конкретные решения, которые должна принять западная сторона. "Как бы мы ни были близки к финишной прямой, это никак не означает гарантий того, что она будет преодолена", написал дипломат в своем Twitter, отметив, что для того, чтобы сделать последний шаг, требуются бдительность, более уверенный шаг, большее креативности и сбалансированный подход.