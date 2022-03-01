1 мар. 2022 г., 17:05
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Переговоры министра энергетики и нового посла Армении о проведении совместного саммита сотрудничества

Переговоры министра энергетики и нового посла Армении о проведении совместного саммита сотрудничества

Тегеран, 1 марта, ИРНА - В ходе встречи министра энергетики Али-Акбара Мехрабиян и нового посла Армении Арсена Авакяна стороны обсудили проведение 17-го заседания Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Ираном и Арменией.

Министр энергетики Али-Акбар Мехрабиян встретился с новым послом Армении Арсеном Авакяном, который недавно прибыл в Тегеране, для обсуждения важных вопросов сотрудничества между двумя странами.

В ходе встречи стороны обсудили важный вопрос двустороннего сотрудничества, а также конструктивные решения по развитию торгово-экономического сотрудничества, а также энергетической сферы.

Ранее в ходе встречи с министром юстиции Армении Кареном Андрасяном вице-президент по правовым вопросам заявил: «Политика Исламской Республики заключается в содействии всестороннему сотрудничеству, особенно экономическому и торговому сотрудничеству со своими соседями».

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