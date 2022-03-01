Переговоры министра энергетики и нового посла Армении о проведении совместного саммита сотрудничества

Министр энергетики Али-Акбар Мехрабиян встретился с новым послом Армении Арсеном Авакяном, который недавно прибыл в Тегеране, для обсуждения важных вопросов сотрудничества между двумя странами.

В ходе встречи стороны обсудили важный вопрос двустороннего сотрудничества, а также конструктивные решения по развитию торгово-экономического сотрудничества, а также энергетической сферы.

Ранее в ходе встречи с министром юстиции Армении Кареном Андрасяном вице-президент по правовым вопросам заявил: «Политика Исламской Республики заключается в содействии всестороннему сотрудничеству, особенно экономическому и торговому сотрудничеству со своими соседями».