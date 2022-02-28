Багери прибыл в Вену для продолжения переговоров по СВПД

Багери в среду с кратким визитом вернулся в Тегеран на консультации с властями страны. Сегодня он прибыл в австрийскую столицу для продолжения переговоров по отмене санкций и восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Ранее Багери заявил, что для достижения договоренности, нужны конкретные решения, которые должна принять западная сторона. "Как бы мы ни были близки к финишной прямой, это никак не означает гарантий того, что она будет преодолена", написал дипломат в своем Twitter, отметив, что для того, чтобы сделать последний шаг требуются бдительность, более уверенный шаг, большее креативности и сбалансированный подход.