27 февр. 2022 г., 16:44
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News Code: 84665244
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МИД Ирана присудит награду столицы персидского языка

МИД Ирана присудит награду столицы персидского языка

Тегеран, 27 февраля, ИРНА - Официальный представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде заявил в воскресенье, что министерство собирается провести международное мероприятие, чтобы выбрать столицу для персидского языка и присудить премию по иранологии.

Выступая на ежегодном собрании институтов обучения персидскому языку на факультете международных отношений Министерства иностранных дел, Хатибзаде сказал, что сохранение персидского языка не является задачей одной организации.

Задачами МИД в этом отношении он назвал поддержку институтов по изучению персидского языка, сотрудничество с университетами, предоставление стипендий, вручение наград и проведение фестивалей персидского языка.

Представитель сказал, что министерство добилось разных результатов в разных странах; например, он был успешным в Сенегале, Индии, Харькове и Словакии, но количество факультетов с персидским языком обучения в некоторых странах сократилось.

Министерство иностранных дел, по словам представителя, подготовило план по выбору столицы персидского языка, были проведены исследовательские работы, и она будет присуждена в качестве международной премии по иранологии.

Он также сказал, что министерство доставило 7000 книг, связанных с Ираном, в иранские палаты в зарубежных представительствах.

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