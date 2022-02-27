Министр промышленности и сопровождающая делегация посетят Армению для заключения соглашений

«В ходе этой поездки будут обсуждаться различные экономические вопросы, свободные зоны, торговля товарами, транзитные вопросы, связанные с торговлей между двумя странами», - отметил он.

«Министр экономики Армении встретился с министром промышленности, рудников и торговли в Тегеране в 2020 г. в кулуарах рабочих групп горнодобывающей и торговой промышленности и в целях развития торговых отношений, что привело к подписанию меморандума. Так, по приглашению министра экономики Армении и в целях развития достигнутых договоренностей министр промышленности посетит эту страну 3 и 4 марта», - указал он.