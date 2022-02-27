27 февр. 2022 г., 16:18
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News Code: 84665218
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Министр промышленности и сопровождающая делегация посетят Армению для заключения соглашений

Министр промышленности и сопровождающая делегация посетят Армению для заключения соглашений

Тегеран, 27 февраля, ИРНА - Генеральный директор Европейского и Американского офиса Организации развития торговли Ирана Мохаммад-Реза Каримзаде сообщил о визите министра промышленности, генерального директора Организации развития торговли Ирана и сопровождающей делегации в Армению для реализации достигнутых договоренностей.

«В ходе этой поездки будут обсуждаться различные экономические вопросы, свободные зоны, торговля товарами, транзитные вопросы, связанные с торговлей между двумя странами», - отметил он.

«Министр экономики Армении встретился с министром промышленности, рудников и торговли в Тегеране в 2020 г. в кулуарах рабочих групп горнодобывающей и торговой промышленности и в целях развития торговых отношений, что привело к подписанию меморандума. Так, по приглашению министра экономики Армении и в целях развития достигнутых договоренностей министр промышленности посетит эту страну 3 и 4 марта», - указал он.

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