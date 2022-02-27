Иранские студенты, обучающиеся в Украине, могут продолжить учебу на родине

«Учитывая войны на Украине и проблемы студентов для продолжения учебы, иранские студенты могут продолжать учебу на родине», отметил он.

По его словам, 1424 иранских студентов обучались на Украине.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. 21 февраля он подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.