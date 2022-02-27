Матчи волейбольной Лиги наций 2022 года перенесли из России

Встречи женской Лиги наций были запланированы на период с 28 июня по 3 июля в Уфе, Кемерово должно было принять игры мужской Лиги наций с 5 по 10 июля.
"Сегодня FIVB проинформировала Всероссийскую федерацию волейбола о том, что два тура предстоящей Лиги наций, которые должны были пройти в России в июне и июле, перенесены из-за ухудшения ситуации на Украине. Решение немедленно вступило в силу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что FIVB продолжит внимательно следить за ситуацией и рассмотрит вопрос возможности проведения других соревнований, запланированных в России, в том числе чемпионата мира по волейболу среди мужчин, который должен состояться с 26 августа по 11 сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Кемерове, Новосибирске, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Калининграде, Казани и Ярославле.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.
Тегеран, 27 февраля, ИРНА - Международной федерация волейбола (FIVB) перенесла из России матчи Лиги наций 2022 года из-за военной операции РФ на Украине.
Встречи женской Лиги наций были запланированы на период с 28 июня по 3 июля в Уфе, Кемерово должно было принять игры мужской Лиги наций с 5 по 10 июля.
Похожие новости
-
Посольство Ирана призвал граждан страны покинуть Украину
Тегеран, 24 февраля. ИРНА — Посольство Ирана в Киеве выступило с обращением к гражданам страны,…
-
Тегеран готовит вывозные рейсы для эвакуации иранских граждан из Украины
Тегеран, 24 февраля. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил в четверг,…
Your Comment