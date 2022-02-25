25 февр. 2022 г., 08:42
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News Code: 84662283
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Президент Ирана: расширение НАТО на восток вызывает напряженность

Президент Ирана: расширение НАТО на восток вызывает напряженность

Тегеран, 25 февраля, ИРНА - Президент Ирана Эбрахим Раиси и его российский коллега Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили международные события и переговоры в Вене.

В ходе телефонного разговора президент Раиси заявил, что расширение НАТО представляет собой серьезную угрозу стабильности и безопасности независимых стран в различных областях.

Касаясь переговоров в Вене, он сказал, что Иран стремится к прочному соглашению.

«Предоставление надежных гарантий, прекращение политических проблем и фактическая отмена санкций являются предпосылками для достижения прочного соглашения», — сказал президент Раиси.

Касаясь активного сотрудничества Ирана с Международным агентством по атомной энергии, Президент России подчеркнул важность продолжения консультаций между двумя сторонами.

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