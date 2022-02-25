Президент Ирана: расширение НАТО на восток вызывает напряженность

В ходе телефонного разговора президент Раиси заявил, что расширение НАТО представляет собой серьезную угрозу стабильности и безопасности независимых стран в различных областях.

Касаясь переговоров в Вене, он сказал, что Иран стремится к прочному соглашению.

«Предоставление надежных гарантий, прекращение политических проблем и фактическая отмена санкций являются предпосылками для достижения прочного соглашения», — сказал президент Раиси.

Касаясь активного сотрудничества Ирана с Международным агентством по атомной энергии, Президент России подчеркнул важность продолжения консультаций между двумя сторонами.