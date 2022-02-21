Сафари: Отношения Тегеран-Ташкент будут процветать с реализацией документа о сотрудничестве

Мехди Сафари выразил удовлетворение результатами усилий по активизации совместных экономических комиссий с другими странами, особенно с соседними странами, и выразил надежду на положительные результаты в укреплении экономического сотрудничества с этими странами.

«На заседании Совместной экономической комиссии с Узбекистаном, которое состоялось в воскресенье, 20 февраля, под председательством министров промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран и по инвестициям и внешней торговле Узбекистана, состоялись хорошие переговоры и договоренности о вопросах развития торговых отношений, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, льготных тарифов, проведения промышленных ярмарок, проведения недели культуры, оздоровительного туризма, обмена лекарствами и медицинским оборудованием, а также создания дорожной карты», - сказал он.

«На встрече были подписаны меморандум о взаимопонимании между совместной комиссией двух стран и два документа о сотрудничестве в сфере культуры и инвестиций, которые, надеемся, послужат дальнейшему развитию отношений с Узбекистаном», - заключил он.