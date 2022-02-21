Шестая специализированная выставка Исламской Республики Иран пройдет в понедельник

Мохаммад Таги Сабери написал на своей личной странице в Instagram, имея в виду проведение шестой специальной выставки Исламской Республики Иран в Республике Таджикистан: «данную выставку планируется провести в течение трех дней с 28 по 31 марта в Душанбе, столица этой страны».

«Около 50 иранских компаний на этой выставке представят свою продукцию в области пищевой промышленности, стали, строительных материалов, бытовой техники, промышленной и сельскохозяйственной техники, электроники, телекоммуникаций и т.д.», - отметил он.