21 февр. 2022 г., 23:11
Journalist ID: 2388
News Code: 84658449
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Шестая специализированная выставка Исламской Республики Иран пройдет в понедельник

Шестая специализированная выставка Исламской Республики Иран пройдет в понедельник

Тегеран, 21 февраля, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в Таджикистане Мохаммад Таги Сабери сообщил о проведении шестой специализированной выставки Ирана в столице Душанбе.

Мохаммад Таги Сабери написал на своей личной странице в Instagram, имея в виду проведение шестой специальной выставки Исламской Республики Иран в Республике Таджикистан: «данную выставку планируется провести в течение трех дней с 28 по 31 марта в Душанбе, столица этой страны».

«Около 50 иранских компаний на этой выставке представят свою продукцию в области пищевой промышленности, стали, строительных материалов, бытовой техники, промышленной и сельскохозяйственной техники, электроники, телекоммуникаций и т.д.», - отметил он.

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