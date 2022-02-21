Международный день родного языка - возможность сохранить ценное человеческое наследие

Сегодня Всемирный день родного языка, языка, который мы изучаем и учимся говорить до того, как рождаемся в утробе матери и думаем на этом языке, будучи взрослыми.

Сегодня мы отмечаем Всемирный день родного языка десятилетием глобальных усилий по сохранению этого драгоценного человеческого наследия; Драгоценное наследие, от которого зависит жизнь и долговечность других наследий.

Родной язык говорит нам о том, что культурные зоны не могут быть ограничены рамками политического права и земли не могут быть заключены в слова, поэтому исчезновение родного языка приведет к уничтожению культуры.

Таким образом, предстоящее десятилетие было определено Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) для глобальных действий в защиту признанных прав коренных народов как Международное десятилетие языков коренных народов (2032-2022 гг.). В этом международном десятилетии использование, сохранение, возрождение и продвижение языков коренных народов было определено в качестве глобального приоритета.

Подход, предложенный ЮНЕСКО, заключается в уважении культурного разнообразия и межкультурном диалоге, что укрепляет международное сотрудничество и требует принятия конкретных мер, направленных на возрождение, развитие и устойчивость языков коренных народов.

Девиз ЮНЕСКО по случаю Дня родного языка - продвигать многоязычие для включения в образование и общество, уделяя особое внимание межкультурному взаимопониманию на основе образования на родном языке и его важности для установления связи между мультикультурными странами.

Многие языки сейчас находятся под угрозой исчезновения по всему миру, языки, у которых скоро может не быть диалекта. Люди, знающие этот язык, исчезают, а другие его не учат.

Практически опасность, которая грозит этим языкам сегодня, заключается в непередаче их родителями своим детям.

Мы стремимся к миру, в котором люди передают свои языки будущим поколениям и создают лучшее общество для всех.

Способность коренных народов изучать и передавать свои языки будущим поколениям является одним из результатов, которые, как мы надеемся, будут достигнуты в течение этого международного десятилетия.

Это улучшит качество жизни, усилит участие в принятии решений, повысит достоинство, уважение, безопасность, идентичность, уверенность в себе, а также повысит способности и компетенции и приведет к свободному владению языком, жизнеспособности и увеличению числа пользователей.

Ожидается, что изучение, преподавание и передача родных языков из поколения в поколение наряду с официальным языком принесет пользу членам этого сообщества в плане качества жизни, решая возникающие проблемы и создавая возможности для участия, которые способствуют укреплению уверенности в себе, достоинству и чувству собственного достоинства.

Огромная страна Иран имеет как множество языков, так и множество диалектов, каждый из которых в свою очередь важен с точки зрения социологии и социальных ценностей.

Родной язык в Иране также включает несколько различных типов персидского, гилакского, хорасанского, курдского, белуджского и хози, различными примерами которых являются иногда языки, а иногда диалекты, но диалекты также попадают в категорию родного языка.

Каждый из родных языков в Иране представляет собой особый культурный, исторический и социальный фон, внимание к которому может укрепить общую культуру страны.

Пословицы, короткие фразы, анекдоты, детские рассказы и т. д. на любом языке и диалекте выражают социальную поддержку разных этносов, которая полна мудрых учений.

Связь между родным языком и родиной - это вечная связь, матери, оставившие своих детей своими носителями, не на просторах иранской земли, а в красочной и разнообразной цивилизации Ирана.