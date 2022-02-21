Иран ждет решений США и Европы: МИД

Саид Хатибзаде сделал это заявление на еженедельном брифинге для прессы в Тегеране.

На вопрос о снятии неядерных санкций Хатибзаде ответил, что иранская делегация представила свои предложения в письменном виде после возвращения на Венские переговоры из Тегерана; Между тем, все санкции, препятствующие экономическим интересам Ирана и несовместимые с обязательствами другой стороны, должны быть сняты.

Говоря о ходе переговоров, пресс-секретарь сказал, что остались самые серьезные и сложные вопросы, которые должны быть решены.

"Если мы достигнем точки, когда другая сторона будет думать, что Иран проигнорирует свои красные линии и права людей, они должны знать, что страна никогда не пойдет на сделку в отношении прав иранского народа", - подчеркнул представитель.