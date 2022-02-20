20 февр. 2022 г., 12:41
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Стартовал прием заявок на международный кинофестиваль спортивного кино в Иране

Стартовал прием заявок на международный кинофестиваль спортивного кино в Иране

Тегеран, 20 февраля. ИРНА — 20 февраля 2022 года открыт прием заявок на участие в 13-м международном кинофестивале спортивного кино в Тегеране.

Участникам кинофестиваля представлена широкая тематика для создания фильмов: олимпийский и паралимпийский дух, мир и дружба, массовый спорт и общественное здоровье, спорт и борьба с зависимостью, а также местные, коренные и кочевнические игры.

Подать заявку для участия в 13-м международном кинофестивале спортивного кино в Иране можно до 22 мая 2022 года.

Для того чтобы подать заявку на участие в кинофестивале, необходимо заполнить анкету на официальном сайте: http://www.sportfilmfest.ir.

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