Стартовал прием заявок на международный кинофестиваль спортивного кино в Иране

Участникам кинофестиваля представлена широкая тематика для создания фильмов: олимпийский и паралимпийский дух, мир и дружба, массовый спорт и общественное здоровье, спорт и борьба с зависимостью, а также местные, коренные и кочевнические игры.

Подать заявку для участия в 13-м международном кинофестивале спортивного кино в Иране можно до 22 мая 2022 года.

Для того чтобы подать заявку на участие в кинофестивале, необходимо заполнить анкету на официальном сайте: http://www.sportfilmfest.ir.