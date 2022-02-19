Главы трех властей подчеркнули необходимость сокращения дисбаланса бюджета нового года для сдерживания инфляции

Совещание глав трех властей состоялось сегодня, в субботу, между спикером иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом Президентом Эбрахим Раиси и судебной власти Голам-Хосейном Мохсени Эджеи.

На этой встрече Главы трех властей подчеркнули сохранение средств к существованию людей в качестве основного приоритета бюджета следующего года и указали, что бюджет следующего года должен быть скорректирован таким образом, создавая устойчивые доходы, поддерживая производство и занятость и контролируя инфляцию, предоставляя необходимые товары первой необходимости, предотвратить дальнейший ущерб средствам к существованию людей.