Заседание постоянной ирано-узбекской комиссии состоится 20-21 февраля

Каримзаде добавил, что в последние дни экспертные комитеты провели переговоры по координации подготовки проекта меморандума о взаимопонимании между Узбекистаном и Ираном в экономической, инвестиционной, таможенной, транспортной, энергетической, медицинской, научной, технологической, туристической, культурной и сельскохозяйственной сферах.

Каримзаде также сообщил, что, учитывая важность укрепления отношений между частным сектором обеих стран, организаторы планируют провести семинар о торговых возможностях двух стран на полях конференции на площадке торгово-промышленной палаты Ирана 21 февраля.