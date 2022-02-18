18 февр. 2022 г., 21:05
Journalist ID: 2177
News Code: 84654572
0 Persons

Заседание постоянной ирано-узбекской комиссии состоится 20-21 февраля

Заседание постоянной ирано-узбекской комиссии состоится 20-21 февраля

Тегеран, 18 февраля. ИРНА — Очередное заседание постоянной ирано-узбекской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоится 20-21 февраля в Тегеране. Об этом заявил Генеральный директор управления Европы и США при Организации по развитию торговли Ирана Мохаммадреза Каримзаде.

Каримзаде добавил, что в последние дни экспертные комитеты провели переговоры по координации подготовки проекта меморандума о взаимопонимании между Узбекистаном и Ираном в экономической, инвестиционной, таможенной, транспортной, энергетической, медицинской, научной, технологической, туристической, культурной и сельскохозяйственной сферах.

Каримзаде также сообщил, что, учитывая важность укрепления отношений между частным сектором обеих стран, организаторы планируют провести семинар о торговых возможностях двух стран на полях конференции на площадке торгово-промышленной палаты Ирана 21 февраля.

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha