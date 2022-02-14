14 февр. 2022 г., 14:57
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News Code: 84651092
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Иран и Венесуэла откроят прямое авиасообщение

Иран и Венесуэла откроят прямое авиасообщение

Тегеран, 14 февраля. ИРНА — Президент венесуэльской авиакомпании «Conviasa» заявил, что компания готова установить прямое авиасообщение между Тегераном и Каракасом, а иранские туристы и бизнесмены смогут посетить страну с 21 марта - начала Новруза в Иране.

Рамон Веласкес, который также является заместителем министра транспорта Венесуэлы, сделал это заявление в интервью иранскому телеканалу на испанском языке.

Веласкес сказал, что дальнемагистральная авиакомпания Conviasa может выполнять прямые рейсы между Тегераном и Каракасом и в обратном направлении.

около 50 иранских туристических гидов планируют вылететь в Венесуэлу 2 марта, чтобы ознакомиться с туристическими достопримечательностями латиноамериканской страны и провести переговоры по соответствующим вопросам с венесуэльскими чиновниками по туризму.

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