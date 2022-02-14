Иран и Венесуэла откроят прямое авиасообщение

Рамон Веласкес, который также является заместителем министра транспорта Венесуэлы, сделал это заявление в интервью иранскому телеканалу на испанском языке.

Веласкес сказал, что дальнемагистральная авиакомпания Conviasa может выполнять прямые рейсы между Тегераном и Каракасом и в обратном направлении.

около 50 иранских туристических гидов планируют вылететь в Венесуэлу 2 марта, чтобы ознакомиться с туристическими достопримечательностями латиноамериканской страны и провести переговоры по соответствующим вопросам с венесуэльскими чиновниками по туризму.