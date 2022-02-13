Каковы особенности новейшей иранской ракеты «Хейбер-Шекан»?

Через два дня после того, как командующий ВВС КСИР Амир Али Гаджизаде объявил о присоединении стратегической ракеты к ракетным запасам Ирана, баллистическая ракета большой дальности Хейбер, была наконец представлена ​​в среду в одном из подземных ракетных городов ВВС КСИР в присутствии начальника штаба Вооруженных сил генерал-майора Мохаммада Багери и присоединилась к подразделениям ракетных операций.

Поскольку Хейбер-Шекан можно рассматривать как новое поколение ракет и изменение в области ракетных возможностей Исламской Республики Иран, в данном отчете на основе опубликованных изображений и информации мы рассмотрим характеристики этой ракеты.

Первое, что выделяется в этой ракете, это относительно большие габариты подвижной боевой части. Это увеличение габаритов боевой части увеличивает маневренность боевой части после входа в атмосферу и возможность проведения более изощренных и быстрых маневров для эффективного преодоления барьера противоракетной обороны, что обеспечивает особая функция систем ПВО типа сионистского режима и американского Patriot.

Маневренные отделяемые боеголовки маневрируют при входе в атмосферу Земли с помощью своих крыльев, уменьшающих их кинетическую энергию и, естественно, скорость при маневре. По этой причине в момент попадания в цель отсутствуют признаки горения пуль и расплавления боевой части.

На изображении ниже вы можете видеть пример такого маневра, при котором боеголовка поражает цель с изменением угла траектории более чем на 90 градусов. Также наблюдается, что яркость и горение, возникающие в результате аэродинамического нагрева боевой части ракеты, постепенно уменьшаются после маневра и в последние моменты времени яркость отсутствует.

Конфигурация боевой части ракеты «Хейбе-Шекан» относится к типу Tri Conic, которая используется для сохранения устойчивости боевой части во время тяжелых маневров. Однако увеличение величины силы лобового сопротивления в боевой части этой ракеты было направлено на достижение маневренности, которой фактически разработчики здесь, создав инженерный компромисс, предпочли маневренности, чем увеличение силы сопротивления.

Точная и официальная информация о габаритах ракеты «Хейбе-Шекан», таких как длина, диаметр, вес, масса боевой части и т. д., не предоставлена, но, исходя из оценок, основанных на опубликованных изображениях, ракета оценивается в 10,5 метров в длину и 80 сантиметров в диаметре.

Также, как говорит командующий ВВС КСИР Гаджизаде, вес этой ракеты составляет треть от аналогичных ракет, такой вес идеален для тактической баллистической ракеты с дальностью 1450 км. С другой стороны, причиной такой малой массы можно считать использование композитного корпуса, что проявилось в изделиях КСИР в последние годы, о чем свидетельствуют ракета Raad-500 с композитным корпусом и композитные двигатели Zuhair, Salman и Rafе.

Рассмотрение опубликованных изображений ракеты Хейбер-Шекан показывает значительное ускорение этой ракеты после старта, что свидетельствует о высокой скорости ракеты перед выходом из атмосферы Земли, так что перед выходом из атмосферы ракета достигает скорости выше 4-5 Маха. Такое высокое ускорение значительно снижает эффекты торможения из-за силы притяжения земли, что в конечном итоге приводит к увеличению дальности полета ракеты.

Также при внимательном осмотре боеголовки видны следы черных аппарелей перед крыльями. Причина использования этих аппарелей - создание зоны отрыва потока, в которой снижается влияние аэродинамического нагрева на вал, соединяющий крылья с исполнительным механизмом с уменьшением плотности воздуха.

Еще одним преимуществом ракеты «Хейбер-Шекан» является ее меньший размер по сравнению с аналогичными образцами в стране. Чем меньше ракета, тем весомее преимущества. Кроме всего прочего, чем меньше ракета, тем больше подземных ракетных баз можно хранить в ограниченном пространстве. Еще одним преимуществом является возможность использования широкого спектра пусковых установок. Согласно опубликованным изображениям, пусковая установка, используемая для ракеты «Хайбер- Шекан», смонтирована на 10-колесном коммерческом шасси, которое также может быть замаскировано под коммерческий автомобиль.

Обнародование пусковой установки тактических ракет для вторжения в Израиль было еще одним случаем, который освещался в СМИ вместе с обнародованием ракеты «Хейбер-Шекан». Ранее твердотопливные баллистические ракеты, такие как «Фатех», «Зульфикар» и «Дезфул», были замечены на пусковых установках с двумя пусковыми установками, но впервые Иран представил пусковые установки с двумя пусковыми установками для ракет большой дальности с дальностью более 1000 км. Поскольку оккупированные территории находятся в пределах досягаемости этих ракет, их называют ракетами против Израля.

С другой стороны, увеличение количества ракет, готовых к стрельбе по движущимся платформам, означает увеличение скорострельности, что обеспечивает возможность запуска нескольких ракет для насыщения систем ПРО противника, что является эффективной и проверенной тактикой.