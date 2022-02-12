Саве-Шемшаки: Мой результат допинг-теста на Олимпиаде был непреднамеренным

Хоссейн Саве-Шемшаки в ответ на положительный допинг-тест на зимних Олимпийских играх в Пекине сказал: «Прежде всего, я должен извиниться перед всеми за этот инцидент. Четвертого января я сдал допинг-пробу на лыжной трассе курорта Точал, и после прохождения 80% олимпийского квалификационного маршрута мой тест оказался отрицательным».

«После этого у меня не могло быть никаких причин для этого, и это, конечно, не было преднамеренным, но в любом случае каждый спортсмен несет ответственность за такие вещи, как пищевые добавки и продукты питания, которые поступают в его организм, извиняясь за эту халатность», - сказал он.