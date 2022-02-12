Американский сенатор подверг критике социальное неравенство в США

«Знаете ли вы, почему каждый четвертый американец не может позволить себе лекарства? Знаете ли вы, что тысячи американцев ежегодно умирают, так как они не могут позволить себе лекарства?», написал он в Twitter.

Экс-кандидат в президенты США отметил: «Знаете ли вы, почему миллионы американцев получают инсулин дороже, чем в других странах? Я скажу вам, из-за жадности».

По его словам, ожидаемая продолжительность жизни богатых в Америке почти на 15 лет выше, чем у бедных. Бедность в Америке не должна быть смертным приговором.

Наряду с Хиллари Клинтон являлся одним из двух главных претендентов на роль кандидата от Демократической партии на президентских выборах в США в 2016 году.

19 февраля 2019 года в интервью Общественному радио Вермонта заявил, что примет участие в президентских выборах 2020 года. Вновь стал одним из двух главных претендентов на роль кандидата от Демократической партии наряду с Джо Байденом. 8 апреля 2020 года на конференции с сотрудниками своего штаба заявил о выходе из кампании президентских выборов 2020 года после серии поражений в праймериз.