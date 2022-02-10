Иран присоединился к группе 5 стран с технологией производства деталей силовых установок

Касательно строительства лопаток и компрессоров паровых и газовых турбин Голамреза Мехрдад сказал: «Раньше возможность строить эти лопатки и компрессоры была в руках США и России, а сейчас при отечественном производстве изготовлено 4000 штук по цене на 60% дешевле зарубежных образцов».
Тегеран, 10 февраля, ИРНА - Председатель совета директоров Иранской компании по ремонту электростанций Голамреза Мехрдад сказал, что знания и технологии производства деталей электростанций ранее были монополизированы США, Германией, Италией, Швейцарией и Японией, а теперь, благодаря усилиям молодежи страны, Иран вошел в пятерку стран с этой технологией.
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