Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II поблагодарил Иран

Гарегин II направил обращение к участникам международной конференции «Армения-Иран.

Этот религиозный деятель охарактеризовал отношения между Ираном и Арменией как добрососедство двух религий и цивилизаций, а 30-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Ираном назвал «хорошей возможностью для развития сотрудничества для преодоления вызовов в мире двойных стандартов и права.

Гаргин II продолжил это сообщение, сказав, что тесные культурные связи между двумя странами укрепили давние отношения между ними и подчеркнули их развитие как основу для установления прочного мира в регионе.