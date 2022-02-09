9 февр. 2022 г., 22:20
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News Code: 84645738
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Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II поблагодарил Иран

Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II поблагодарил Иран

Тегеран, 9 февраля, ИРНА - Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II высоко оценил «принципиальную позицию» Ирана во время 44-дневной нагорно-карабахской войны и усилия Тегерана по установлению мира.

Гарегин II направил обращение к участникам международной конференции «Армения-Иран.

Этот религиозный деятель охарактеризовал отношения между Ираном и Арменией как добрососедство двух религий и цивилизаций, а 30-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Ираном назвал «хорошей возможностью для развития сотрудничества для преодоления вызовов в мире двойных стандартов и права.

Гаргин II продолжил это сообщение, сказав, что тесные культурные связи между двумя странами укрепили давние отношения между ними и подчеркнули их развитие как основу для установления прочного мира в регионе.

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