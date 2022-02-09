9 февр. 2022 г., 21:28
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News Code: 84645705
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Американская делегация в Вене увеличила свою активность

Американская делегация в Вене увеличила свою активность

Тегеран, 9 февраля, ИРНА - По мере того, как переговоров подходят к концу, как признает подавляющее большинство участников переговоров, делегация США в Вене заметно увеличила свою активность.

Через несколько часов после возобновления восьмого раунда переговоров об отмене санкций специальный представитель США по Ирану Роберт Мали встретился отдельно с высокопоставленными переговорщиками из России и трех европейских стран.

Главный переговорщик России Михаил Ульянов вчера вечером опубликовал в Твиттере фотографию своей встречи с послом США и написал, что обе стороны обсудили перспективы переговоров.

По неподтвержденным данным, вчера он встречался с координатором Белого дома по Ближнему Востоку Бреттом Макгерком, и высокопоставленными членами комитета по иностранным делам Палаты представителей, чтобы обсудить последние события на переговорах в Вене.

Ожидалось, что он отправится в Соединенные Штаты для участия в встрече с членами Конгресса сегодня. Секретная встреча последовала за давлением республиканских внешнеполитических лидеров на администрацию президента Джо Байдена.

Республиканцы больше года настаивали на том, чтобы Мали отчиталась о переговорах. Это первое выступление Мали перед Конгрессом после начала переговоров в Вене.

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