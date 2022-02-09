Американская делегация в Вене увеличила свою активность

Через несколько часов после возобновления восьмого раунда переговоров об отмене санкций специальный представитель США по Ирану Роберт Мали встретился отдельно с высокопоставленными переговорщиками из России и трех европейских стран.

Главный переговорщик России Михаил Ульянов вчера вечером опубликовал в Твиттере фотографию своей встречи с послом США и написал, что обе стороны обсудили перспективы переговоров.

По неподтвержденным данным, вчера он встречался с координатором Белого дома по Ближнему Востоку Бреттом Макгерком, и высокопоставленными членами комитета по иностранным делам Палаты представителей, чтобы обсудить последние события на переговорах в Вене.

Ожидалось, что он отправится в Соединенные Штаты для участия в встрече с членами Конгресса сегодня. Секретная встреча последовала за давлением республиканских внешнеполитических лидеров на администрацию президента Джо Байдена.

Республиканцы больше года настаивали на том, чтобы Мали отчиталась о переговорах. Это первое выступление Мали перед Конгрессом после начала переговоров в Вене.