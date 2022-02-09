Посол Кыргызстана в Тегеране: Мы готовы активизировать экономическое сотрудничество с Ираном

«Согласно достигнутым договоренностям, в Кыргызстане будут реализованы важные инфраструктурные проекты, в том числе строительство гидроэлектростанций, строительство дорог, промышленных, обрабатывающей промышленности и здравоохранения с участием Иранских частных инвесторов», - отметил он.

Он подчеркнул необходимость развития сотрудничества в контексте организации прямых инвестиций иранского частного сектора в инфраструктурные проекты Кыргызстана с участием частного сектора провинции Альборза.

По его словам, «сейчас исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Ираном, и в эти годы иранский частный сектор всегда сотрудничал в обмене регулярной торговой информацией и расширении экономических отношений».

«Реализация документа о сотрудничестве между двумя сторонами позволит повысить уровень торгово-инвестиционного сотрудничества между двумя странами», - отметил он.